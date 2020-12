Corona Virus in India: देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. पिछले कई दिनों से देश में 30 हज़ार के आसपास मामले सामने आ रहे हैं. देश में कोरोना मामलों की संख्या 99 लाख हो गई है. मृतकों की संख्या 1 लाख 43 हज़ार से अधिक हो गई है. Also Read - दक्षिण अफ्रीका के चीफ जस्टिस ने Covid-19 Vaccine को कह दिया ‘‘शैतान का टीका’’ मचा हंगामा

भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 30,254 नए मामले सामने आए. अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 98,57,029 हो गई, जिनमें से 391 और लोगों की मौत के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,43,019 हो गई.

With 30,254 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 98,57,029

With 391 new deaths, toll mounts to 1,43,019. Total active cases at 3,56,546

Total discharged cases at 93,57,464 with 33,136 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/syZHCrdFAT

— ANI (@ANI) December 13, 2020