नई दिल्ली: देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के 35 नए मामले सामने आने के बाद भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 270 से अधिक हो गई है. अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. आईसीएमआर के अनुसार 21 मार्च सुबह 10 बजे तक 14,811 लोगों के कुल 15,701 नमूनों की कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच की गई. कोरोना के चलते देश के कई शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है. महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई राज्यों के बाज़ार बंद हैं. सड़कें सूनी हैं. लोग घरों में कैद हो गए हैं. नागपुर में पुलिस लोगों को घरों में रहने को कह रही है. वहीं, नोएडा के सेक्टर 74 की सुपरटेक केपटाउन सोसायटी में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद इस पूरी सोसायटी को सील कर दिया गया है. आने जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है. इसमें हजारों लोग रहते हैं.

कोविड-19 संक्रमण के देश में सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 52 लोग संक्रमित हैं जिनमें तीन विदेशी नागरिक हैं. केरल में 40 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें सात विदेशी नागरिक हैं. दिल्ली में कोरोना वायरस के अभी तक 26 मामले सामने आए हैं जिनमें एक विदेशी नागरिक है. उत्तर प्रदेश में 24 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक विदेशी नागरिक है.

West Bengal: Tourism industry badly affected in Siliguri, a major tourist destination due to #CoronavirusPandemic. A taxi operator says, “Tourists are not coming these days. Before #Covid_19 outbreak, I used to get booking for 20-25 taxis daily which has come down to 2-3 now.” pic.twitter.com/mczuEtBfAZ

— ANI (@ANI) March 21, 2020