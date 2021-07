Corona Virus In India: देश में कोरोना के मामलों की संख्‍या लगातार कम हो रही है लेकिन फिर भी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार कोरोना को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई देने के पक्ष में नहीं है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने छह राज्यों में, जहां कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं. वहां इसकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश देने के लिए टीमें भेजी हैं. अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, ओडिशा, केरल और छत्‍तीसगढ़ में भेजी गईं उच्‍च स्‍तरीय टीम में एक क्‍लीनिशियन और एक लोक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ शामिल होगा. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सितंबर माह से दो माह के बकाये के साथ होगा डीए/डीआर का भुगतान

मिली जानकारी के अनुसार, इन राज्यों में पहुंचकर टीमें वहां कोविड-19 मैनेंजमेंट, निगरानी, कंटेनमेंट ऑपरेशंस और टेस्टिंग जैसे काम को देखेंगी. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय टीम इन राज्‍यों में कोविड की स्थिति का मूल्‍यांकन करेंगी और जरूरी उपाय सुझाएंगी.

Central government rushes teams to 6 States for #COVID19 control and containment measures.

Teams sent to Kerala, Arunachal Pradesh, Tripura, Odisha, Chhattisgarh, and Manipur – that are reporting a high number of COVID-19 cases.

