नई दिल्ली: भारत में कोरोना के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं. देश में लगातार दूसरे दिन 60 हजार से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. पिछले 24 घंटे में कुल 61,537 लोग कोरोना की चपेट में आए जबकि शुक्रवार को 933 लोगों ने अपनी जान गंवाई. देश में कोरोना कितना ज्यादा भयावह रूप धारण कर रहा है इसका इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दो दिनों के अंदर एक लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं. कोरोना की इस रफ्तार ने देशवासियों और सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. Also Read - Corona in Rajasthan: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 1161 नए मामले, 10 और लोगों की मौत

अब देश में कुल कोरोना की मरीजों की संख्या 21 लाख के करीब पहुंच गई है. अब तक कुल 20,88,612 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं जबकि इसमें एक्टिव मामलों की संख्या 6,19,088 है. कोरोना के पहले मामले से लेकर अब तक कुल 14,27,006 लोगों ने कोरोना को मात दी और वे अब अपने घर पर हैं जबकि अभी तक कुल 42 हजार 518 लोगों की जान गई है. इससे पहले शुक्रवार को 62 हजार 538 नए मामले सामने आए थे. Also Read - यूएई में फंसे भारतीयों के लिए अच्छी खबर, वीजा जुर्माना किया गया माफ

Single-day spike of 61,537 cases and 933 deaths reported in India, in the last 24 hours. Also Read - कैंप शुरू होने से पहले कप्तान मनप्रीत सिंह सहित 4 हॉकी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए

The #COVID19 tally rises to 20,88,612 including 6,19,088 active cases, 14,27,006 cured/discharged/migrated & 42,518 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/1GbTIJPYEG

