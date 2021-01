Corona virus in Maharashtra: कोरोना वायरस (Corona Virus) से मौतों के मामले में महाराष्ट्र (Maharashtra) दुनिया के कई देशों से आगे निकल गया है. कई देशों में जितनी मौतें अब तक हुई हैं, उससे अधिक मौतें भारत के महाराष्ट्र जैसे राज्य में ही हो गई हैं. महाराष्ट्र में कोरोना (Corona Virus) का कहर सबसे अधिक रहा है. ये राज्य भारत के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है. भारत में कोरोना वायरस से अब तक डेढ़ लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं. इस बीच देश में कोरोना वैक्सीन (Corona Virus Vaccination in India from 16 January) लगाने का अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है. पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी. Also Read - अमेरिका: अभिनेता अमित सरीन कोरोना से संक्रमित, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'पवित्र रिश्ता' से मिली थी लोकप्रियता

नए आंकड़े के अनुसार, महाराष्ट्र में कोरोना (Corona Virus Vaccine) से मरने वालों की संख्या 50,000 का आंकड़ा पार कर गई. इस तरह राज्य में कोराना से मौतों का आंकड़ा स्पेन में 51,874 मौतों से ठीक नीचे और कोलंबिया में 45,431 मौतों से ऊपर है. यह नवीनतम आंकड़ा है.

स्वास्थ्य अधिकारियों ने याद दिलाया कि 9 मार्च, 2020 को पुणे से सबसे पहले कोविड-19 के दो मामले सामने आए थे. राज्य में औ 57 मौतें होने के साथ कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 50,027 हो गई.

राज्य में कोरोना संक्रमण के 3,581 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 19,65,556 तक जा पहुंची. राज्य में अगले सप्ताह कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने की संभावना है. मगर उससे पहले राज्य प्रवेश कर चुके कोरोना वायरस के नए ब्रिटेन स्टेन की चुनौतियों से जूझ रहा है.