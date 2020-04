Corona Virus in Noida: गौतमबुद्ध नगर के नोएडा (Noida) में कोरोना का एक और मामला सामने आया है. नोएडा के सेक्टर 50 (Corona Virus in Sector 50) में कोरोना वायरस का एक मरीज मिला है. उसका इलाज चल रहा है. नोएडा में कोरोनावायरस से संबंधित 86 रिपोर्ट शुक्रवार को प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक व्यक्ति (सेक्टर 50 नोएडा) कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. नोएडा में अब तक तक कुल 63 मामले सामने आए हैं जिसमे से अब तक 12 लोग इलाज कराकर घर जा चुके हैं. अब कुल 51 मामले कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है जिसको देखते हुये नोएडा प्रसासन पूरी सख्ती से कदम उठा रहा है. वहीं, 85 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है नोएडा के डीएम ने अपील की है कि अगर कोई भी शख्स किसी संक्रमित के संपर्क में आया है तो वह तुरंत ही जांच कराए. Also Read - कोरोना वॉरियर्स: गेंदबाजी में जलवा बिखेर चुका ये पूर्व पेसर अब सड़कों पर उतर लोगों से कर रहा घरों में रहने की अपील

जिला सर्विलांस अधिकारी सुनील दोहरे ने कहा, अब नोएडा में कोरोना वायरस (Corona Virus) से कुल 64 व्यक्ति पॉजिटिव हैं, जिसके सापेक्ष 12 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं. बाकी बचे 52 संक्रमित व्यक्तियों का संबंधित चिकित्सालय में मानकों के अनुसार इलाज कराया जा रहा है. बता दें कि नोएडा में कोरोना के 22 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए है, जिससे कोरोनावायरस से जीता जा सके.

नोएडा डीएम ने अपील की है कि अगर वह किसी तरह से कभी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएं तो जांच कराएं. डीएम सुहास एलवाई ने अपील की है, "कोरोना से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं और जो निजामुद्दीन दिल्ली तबलीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हों या शामिल होने वालों के संपर्क में आए हों. अगर किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की संभावना हो तो वह स्वेच्छा से बिना देरी और लापरवाही किए 24 घंटे के अंदर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर जांच कराएं. अगर ऐसा नहीं करते है तो महामारी अधिनियम 1857 की सुसंगत धारा और उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा.

बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. अब तक 6 हज़ार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. देश में लॉकडाउन हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ों के लिए निर्धारित समय पर लोग निकल रहे हैं. ऐसे में भी उन्हें मास्क पहनने की हिदायत की गई है. लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है. अधिकतर ओडिसा और पंजाब ने खराब हालात देखते हुए लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. दुनिया भर में कोरोना के अब तक करीब 15 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या एक लाख के करीब पहुंच गई है.