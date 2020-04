Corona Virus in Rajasthan: राजस्थान भी कोरोना वायरस के चलते मुश्किल के दौर में गुजर रहा है. जयपुर (Corona Virus in Jaipur) में एक महिला की कोरोना से मौत हुई है. इसके साथ ही यहां मौतों की संख्या कुल आठ हो गई है. राजस्थान में भी कोरोना पैर पसार रहा है. आज यहाँ कोरोना के 26 मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही मरीजों की संख्या 498 हो गई है. Also Read - इजराइल को क्लोरोक्वीन भेजने के लिए शुक्रिया, मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी: बेंजामिन नेतन्याहू

राजस्थान के एक अधिकारी ने बताया, ''जयपुर के रामगंज की 65 साल की एक महिला को बुधवार को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. उन्हें निमोनिया के साथ साथ उच्च रक्तचाप की शिकायत थी. वह कोरोना वायरस से संक्रमित थीं और उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था. उनकी बृहस्पतिवार को मौत हो गयी.''

जयपुर के रामगंज इलाके में कोरोना वायरस संक्रमण से यह पहली और शहर में दूसरी मौत है. इससे पहले संक्रमण से पांच अप्रैल को गलता घाट के एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. इसके साथ ही राज्य में इस संक्रमण से हुई मौतों की संख्या बढ़कर आठ हो गयी है.

अधिकारियों के अनुसार यह महिला उसी रामगंज इलाके की रहने वाली थी जहां जयपुर शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले आए हैं. इस इलाके में बीते कई दिनों से बेमियादी कर्फ्यू लगा है. इस बीच राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 26 नये मामले सामने आए हैं. इससे राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 489 हो गई है. अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि नये मामलों में से 12 बांसवाड़ा में, आठ पोकरण जैसलमेर में और तीन झालावाड़ में सामने आए हैं.

देश में कोरोना का कहर जारी है. अब तक सवा दो सौ लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 6 हज़ार पहुंच गई है. कोरोना से बचने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, जो 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है. हालात देखते हुए पूरी संभावना है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा. सभी राज्यों ने इसका सुझाव भी दिया है. उड़ीसा ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल कर दिया है.