Corona Virus in Update: देश में कोरोना वायरस के 12,729 नए मामले सामने आये हैं. पिछले कई दिनों से 12 से 14 हज़ार मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं. देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 3,43,33,754 हो गए तथा 221 और लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 4,59,873 हो गई.Also Read - Zika Virus in Kanpur: यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 30 और नए मामले, दहशत भी फैली

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,48,922 हो गई है. देश में कोरोना वायरस के मामलों में अब काफी कमी आई है. Also Read - Corona Vaccine: देसी कोरोना वैक्सीन 'Covaxin' को WHO से मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत

COVID19 | India reports 12,729 new cases, 221 deaths and 12,165 recoveries in the last 24 hours; active caseload stands at 1,48,922

Total Vaccination : 1,07,70,46,116 pic.twitter.com/4vwu5UEou5

— ANI (@ANI) November 5, 2021