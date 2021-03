Corona Virus India Latest Update: देश के करीब 20 राज्यों मे जहां कोरोना (Corona Virus)की रफ्तार तेजी से कम हो रही है, वहीं महाराष्ट्र (Maharashtra), केरल (Kerala), पंजाब (Punjab), तमिलनाडु (Tamilnadu), गुजरात (Gujarat) और कर्नाटक (Karnataka) में कोविड (Covid-19)के मामलों में तेजी देखी जा रही है, जो चिंता का विषय है. ऐसे में लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है. Also Read - वैक्सीन लगवाई फिर भी MBBS स्टूडेंट की कोरोना संक्रमण से मौत, 10 छात्र चपेट में, बिहार के मेडिकल कॉलेज में हड़कंप

इन राज्यों में महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर डरा रहा है. यहां 24 घंटे में 8,998 नए केस दर्ज किए गए हैं तो वहीं कोरोना संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 15 दिनों में यहां 40 रेस्तरां की जांच की. इस दौरान एक ही रेस्तरां के 10 लोग कोरोना पॉजिटव पाए गए, जिन्हें कोरोना केयर सेंटर में भेजा गया है. कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों को सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है.

Maharashtra, Kerala, Punjab, Karnataka and Tamil Nadu have reported a high number of COVID daily new cases. They cumulatively account for 82% of the new cases reported in the past 24 hours. Maharashtra has reported 10,216 new cases, followed by Kerala with 2,776: Health Ministry

