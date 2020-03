नई दिल्ली: पूरी दुनिया के साथ ही देश में कोरोना (Corona Virus) का खौफ और फैलाव हावी होता जा रहा है. महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं. महाराष्ट्र में अब तक 101 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं. वायरस रोकने के लिए महाराष्ट्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जो जगह भी सुनसान हैं जो कभी किसी ने खाली नहीं देखी. नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है. सड़कों पर पुलिस है और सड़कों एम्बुलेंस जैसे वाहनों के सिवा कोई नहीं है.

इसके बाद भी घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आ रही है. पुलिस बाहर घूमने वालों पर कहीं लाठियां चला रही है तो कहीं ‘मैं गैर जिम्मेदार हूँ’ का तख्ती थमाकर फोटो खिंचवा रही है.

#WATCH Maharashtra: Police make violators do squats in Nagpur, amid curfew imposed in the state in wake of #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/KpHBTcWX4v

— ANI (@ANI) March 24, 2020