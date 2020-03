नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर रविवार को 324 पर पहुंच गए. देश के विभिन्न हिस्सों से नए मामले सामने आए हैं. वहीं, देशभर में जनता कर्फ्यू से सन्‍नाटा है, शहर बंद हैं और सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन कुल मामलों में 41 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. इनमें से दिल्ली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र से अभी तक चार लोगों की मौत हो चुकी है.

मंत्रालय ने बताया, भारत में कोविड-19 से अब 296 लोग संक्रमित हैं. 24 अन्य लोग स्वस्थ हो गए या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई या वे कहीं और चले गए जबकि चार लोगों की मौत हो गई.

Citizens of Delhi observe #JantaCurfew as announced by Prime Minister Narendra Modi against the spread of Coronavirus.

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे अधिक 74 मामले हैं जिनमें तीन विदेशी भी शामिल हैं. इसके बाद केरल में 52 मामले में हैं जिनमें सात विदेशी नागरिक शामिल हैं.

Delhi: Empty streets and closed shops in Connaught Place area, as self-imposed #JanataCurfew is being observed in the country to fight #Coronavirus

