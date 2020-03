नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते पूरे देश में इस समय लॉकडाउन (Lock down in India) है. ज़िन्दगी कमरों और घरों में थम गई है. सब कुछ ठप है. इस समय ऐसे लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें हैं जिनकी नौकरियां चली गईं या काम बंद हो गया. रोज कमाने खाने वाले वर्ग के लिए भूखे रहने की नौबत आ गई है. लॉकडाउन का ऐलान होने पर लोग जहां थे, वहीँ फंस गए. ऐसे में शहरों में फंसे दूर दराज गाँवों के लोगों को अपने भूख से मरने की चिंता सता रही है.

भूख से नहीं मरना चाहते

दिल्ली मुंबई में बड़ी संख्या में बसे मजदूर और उनके परिवार फंस गए हैं. रोज कामकाज कर कमाने वाले लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि राशन ले लें. न राशन न है, न रुपए, ऐसे में कई लोग बड़ी संख्या में दिल्ली से दूसरे राज्यों में स्थित अपने घर पर जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र कर पैदल ही तय कर रहे हैं. वहीं, कई लोग ऐसे हैं जो इतना पैदल चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

दिल्ली में फंसी राजवती कहती हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है. हम यहाँ रहे तो भूख से ही मर जाएंगे. इससे अच्छा है कि हम बीमारी (कोरोना) से मर जाएं. कमलेश कहती हैं कि सरकार यहाँ हमारे खाने का इंतज़ाम करे या फिर हमें घर भिजवाये. कोई बस या अन्य वाहन से घर भिजवाने का इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए.

बता दें कि कोरोना वायरस के देश में करीब 650 मामले अब तक सामने आ चुके हैं. 13 लोगों की मौत हो चुकी है. दुनिया भर में 20 हज़ार से अधिक मौतें हो चुकी हैं. जबकि करीब पांच लाख लोग संक्रमित हैं. लगभग पूरी दुनिया ठप है. इस बीमारी से जूझ रही है.

#WATCH Rajwati, a daily wage labourer, at Delhi’s Fatehpur Beri: We are surviving without food & water here. We request the government to help us. It is better to die of this disease (#COVID19) rather than dying of hunger. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/qa19hI7wVC

— ANI (@ANI) March 26, 2020