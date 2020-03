नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन के चलते पीएम मोदी इन दिनों लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. पीएम मोदी ने मंगलवार को ट्विटर पर योग आसन का एक वीडियो शेयर किया है. ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा ‘जब भी समय मिलता है, मैं हफ्ते में 1-2 बार योग निद्रा का अभ्यास करता हूं. ये शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखता है, साथ ही तनाव और चिंता को कम करता है. इंटरनेट पर आपको योग निद्रा के कई वीडियो मिलेंगे. अंग्रेजी और हिन्दी में 1-1 वीडियो साझा कर रहा हूं.’ Also Read - कोरोना फाइटर्स: रात-रात भर जागकर बना रहे मास्क, जेल में कैदियों, पुलिस और लोगों को मुफ्त में कराए उपलब्ध

लॉकडाउन के दौरान लोगों को फिट रहने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कुछ वीडियो शेयर किए थे. इन वीडियोज में अलग-अलग योगासनों के बारे में बताया गया है. ये वीडियोज खूब देखे जा रहे हैं. इन वीडियोज को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ‘कल #MannKiBaat के दौरान किसी ने मुझसे मेरी फिटनेस दिनचर्या के बारे में पूछा. इसलिए, इन योग वीडियो को साझा करने के बारे में सोचा. मुझे उम्मीद है कि आप भी नियमित रूप से योगाभ्यास करना शुरू करेंगे.’

Whenever I get time, I practice Yoga Nidra once or twice a week.

It furthers overall well-being, relaxes the mind, reduces stress and anxiety. You will find many videos of Yoga Nidra on the net. I’m sharing a video each in English and Hindi. https://t.co/oLCz3Idnro

— Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2020