Corona Virus: अधिकतर जगहों पर कोरोना वायरस के मामले अब काफी कम हो गए हैं. कई गतिविधियां पहले की तरह शुरू हो गई हैं. वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने का काम चल रहा है. वहीं, देश की कई जगहें ऐसी हैं, जहां कोरोना वायरस अभी भी मुश्किल पैदा कर रहा है. केरल सहित देश के पूर्वोत्तर (Corona virus in North India) हिस्से में कोरोना वायरस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मिजोरम में यहां तक कह दिया गया है कि लोग घर में भी मास्क (Mask) लगाकर रहें. ये भी कहा जा रहा है कि घर में लोग साथ बैठकर खाना न खाएं.

असम मिजोरम और नागालैंड में ऐसी है स्थिति (Corona Virus in Assam, Nagaland and Mizoram)

असम में 270 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने से महामारी के मामले बढ़कर 6,05,239 हो गए जबकि पांच मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 5,931 पर पहुंच गई. एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,647 है जबकि 5,95,314 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. वहीं, नगालैंड में संक्रमण के 24 नए मामले आए जिससे राज्य में महामारी के कुल मामलों की संख्या 31,473 हो गयी. किसी मरीज की मौत न होने के कारण मृतकों की संख्या 671 पर बनी हुई है. पिछले 24 घंटों में 24 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए. पूर्वोत्तर राज्य में अभी 257 मरीज इस बीमारी का उपचार करा रहे हैं.

मिजोरम में बेहद सतर्कता

मिजोरम सरकार ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनने की महत्ता के बारे में जागरूक करने के वास्ते सोमवार को 10 दिवसीय ''मास्क अभियान'' शुरू किया. इस अभियान के दौरान लोगों से घर पर भी केवल भोजन करने के अलावा हर समय मास्क पहनने और परिवार के सदस्यों के एक साथ बैठकर भोजन न करने को कहा जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. आर लालथंगलियाना ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ रही है. राज्य में सेामवार को कोविड-19 के 307 नए मामले आए और चार मरीजों की मौत हुई.