CoronaVirus Third Wave In India: देशभर में कोरोना की दूसरी लहर से ही अबतक हाहाकार मचा है, इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना के तीसरी लहर की भी आशंका जताई है, जिसे लेकर लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है. बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के चार लाख से भी ज्यादा मरीज मिले हैं और वहीं 3980 लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच कोरोना की तीसरी लहर का भी सामना करना होगा, वहीं, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक दावा कर सनसनी फैला दी है. स्वामी ने दावा किया है कि देश में जब कोविड की तीसरी लहर आएगी तो इसमें बच्चे भी प्रभावित होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर ये बात कही है. Also Read - CoronaVirus In India: कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में चार लाख से ज्यादा नए मरीज, 3980 ने गंवाई जान

कई जिम्मेदार पदों पर रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने हालांकि अपने इस दावे को लेकर किसी भी तरह के रिसर्च का हवाला नहीं दिया है और ना ही उन्होंने यह भी बताया है कि वह किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी वेव में बच्चे भी प्रभावित होंगे. Also Read - Covid-19 Free Village In India: हमारे देश का ऐसा गांव, जहां लोगों ने कोरोना को घुसने से रोका, पेश की मिसाल, जिसने सुना दंग रह गया...

India will survive Coronavirus Pandemic as it did Islamic invaders and British Imperialists. We could face one more wave that targets children unless strict precautions now are taken. Modi should therefore delegate the conduct of this war to Gadkari. Relying on PMO is useless Also Read - High Court से केंद्र सरकार को जमकर फटकार-Oxygen Crisis से हो रही मौत, ये नरसंहार नहीं तो क्या...

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 5, 2021