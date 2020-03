नई दिल्ली: अब तक दुनिया के 56 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस ने भारत की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है. दिल्ली में कोरोना से संक्रमित एक मरीज मिला है. जबकि दूसरा मरीज तेलंगाना में संक्रमित पाया गया है. अब भारत में कुल मिलाकर पांच मरीज हो चुके हैं. केरल में इससे पहले तीन मरीज पाए गए थे. देश में अब तक कोरोना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं आई है. जानकारी के अनुसार आज मिले दोनों मरीजों की हालत स्थिर है. दोनों को ही निगरानी में रखा गया है.

Government of India: Two more cases of #COVID19 reported, one each from New Delhi & Telangana. Both the patients are stable and being closely monitored. pic.twitter.com/BkrL6qmLUK

— ANI (@ANI) March 2, 2020