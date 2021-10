Corona Virus in India: कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है. देश में एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आ गई है. भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,981 नए मामले सामने आए. इसके साथ ही देश में अब तक संक्रमण के मामले 3,40,53,573 हो गए. जबकि पिछले 24 घंटे में 166 और मरीजों के जान चली गई. इन्हें मिलाकर अब तक मृतकों की संख्या 4,51,980 हो गई.Also Read - 100 करोड़ वैक्सीन डोज़ का आंकड़ा पार करेगा देश, ज़मीन से आकाश तक मनेगा जश्न

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2,01,632 हो गई है. देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी हो रही है. Also Read - COVID -19 Update: देश में बुधवार को कुल 18,987 नए मामले आए, 246 की मौत; लगातार घट रहे एक्टिव मामले

India reports 15,981 new #COVID cases, 17,861 recoveries and 166 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry.

Total cases: 3,40,53,573

Active cases: 2,01,632

Total recoveries: 3,33,99,961

Death toll: 4,51,980

Total Vaccination: 97,23,77,045 (8,36,118 in last 24 hrs) pic.twitter.com/IKgh6rZ8S2

— ANI (@ANI) October 16, 2021