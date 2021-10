नई दिल्ली: कोरोना वायरस की रफ्तार और धीमी हो गई है. पिछले 24 घंटे में 19, 740 मामले सामने आए हैं. एक्टिव केस 2, 36, 643 हो गए हैं. पिछले 206 दिनों में एक दिन में सबसे कम मामले हुए हैं. 248 संक्रमितों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,50,375 हुई.Also Read - Third Wave: कोरोना की तीसरी लहर में एक दिन में पांच लाख केसों से कैसे निपटेगी सरकार, बनाया पूरा प्लान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों की संख्या कम होती जा रही है. एक दिन पहले 21 हज़ार से अधिक मामले सामने आये थे. वहीं आज ये संख्या 19 हज़ार 740 हो गई. Also Read - Corona Virus Update Today: 205 दिनों बाद कोरोना के सबसे कम केस, जानें आज की स्थिति

More than 94 crore COVID19 vaccine doses administered so far: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/6GI9ryMcK9

