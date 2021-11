Corona Virus Update 13 Nov: कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते रहे हैं. देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,850 नए मामले सामने आये हैं. कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कमी ज़रूर आ रही है, लेकिन प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या में कमी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. पिछले 24 घंटे में देश में 555 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है.Also Read - Zika Virus in Lucknow: कानपुर के बाद अब लखनऊ पहुंचा जीका वायरस, दो मामले सामने आये

देश में एक दिन में कोविड-19 के 11,850 नये मामले सामने आए और 555 मरीजों की मौत हुई है. इसके साथ ही अब तक देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,44,26,036 हो गए हैं. वहीं, मृतकों की संख्या 4,63,245 पर पहुंच गई है.

COVID19 | India reports 11,850 new cases and 555 deaths in the last 24 hours; Active caseload stands at 1,36,308; lowest in 274 days: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/Zhp1X5odt8

