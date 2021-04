Corona Virus Update: पूरे देश में अब कोरोना को लेकर लोगों के बीच खौफ बढ़ता जा रहा है. इस वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है. इसके बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली समेत कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन (Lockdown), नाइट कर्फ्यू (Night Curfew), वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या देश एकबार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? Also Read - कोरोना के बावजूद नहीं मान रहे दिल्लीवासी, नाइट कर्फ्यू के फौरन बाद 73 हजार e-Pass के लिया दिया आवेदन

कोरोना का सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है. राज्य के कई शहरों में वीकेंड लॉकडउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है. सीएम उद्धव ठाकरे ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा. आज सुबह मुंबई के बायकुला सब्जी बाजार में पुलिस की तैनाती के बीच लोगों ने दिनचर्या का सामान खरीदा. Also Read - Maharashtra lockdown: फिर हालात बिगड़ने के संकेत, बड़ी संख्या में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूर; ट्रेनों में टिकट मिलना भी मुश्किल

महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है. यहां अब व्यापारियों और दूसरे राज्य से आए श्रमिकों की चिंता बढ़ गई है. यहां दुकानें रात आठ बजते ही बंद हो जा रही हैं. ऐसे में अब दूसरे राज्यों से आए श्रमिक लॉकडाउन के डर से घर वापस जा रहे हैं. दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल में कल काफी संख्या में श्रमिक वापस जाते दिखे.

Delhi: Amid surge in #COVID19 cases, migrant workers were seen leaving from Anand Vihar Terminal for their native places

"Had got stuck here during lockdown, want to avoid any such situation again. It's better to go home for now," said a migrant from Bihar

