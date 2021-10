Corona Virus Update: देश में कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण की ओर है. पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मरीजों में काफी कमी देखी गई है. एक दिन में कोरोना वायरस के सिर्फ 14, 313 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,39,85,920 हो गई है. वहीं, 181 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,50,963 हो गई.Also Read - Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोलियम राज्य मंत्री का जले पर नमक छिड़कने वाला अनोखा बयान, सुनकर आप हंसेंगे या होंगे नाराज...

पिछले 24 घंटे में देश में 26 हज़ार से अधिक कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए हैं. अब तक 3 करोड़ 33 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं. अब तक 95 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है.

India reports 14,313 new #COVID19 cases, 26,579 recoveries, and 181 deaths in last 24 hrs, as per Union Health Ministry

Total cases 3,39,85,920

Active cases: 2,14,900

Total recoveries: 3,33,20,057

Death toll: 4,50,963

Total vaccination: 95,89,78,049 (65,86,092 in last 24 hrs) pic.twitter.com/mIAekWImhG

— ANI (@ANI) October 12, 2021