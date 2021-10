Corona Virus Update Today: देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (Corona Virus) के 21 हज़ार 257 नए मामले सामने आए हैं. देश में 205 दिनों बाद इतने कम मामले हुए हैं. 205 दिन पहले कोरोना मामले (Corona Virus News) इस स्थिति में थे. देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 2,40,221 हो गई है. पिछले 24 घंटे में 271 लोगों की मौत हुई. देश में अब तक मृतकों की संख्या 4, 50, 127 हो गई है.Also Read - COVID-19 Update: 24 घंटे में 22 हजार से ज्यादा नए संक्रमित, 318 की मौत; 43 लाख को लगी वैक्सीन

देश में एक दिन में कोविड-19 (Covid-19) के 21,257 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 3,39,15,569 (तीन करोड़ 39 लाख से अधिक) हुई और संक्रमण से 271 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 4,50,127 हो गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2,40,221 हो गई है.

India reports 21,257 fresh infections in the last 24 hours, active caseload at 2,40,221; lowest in 205 days: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/QrQpMyee8N

