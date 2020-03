नई दिल्ली: चीन से फैला और धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका कोरोना वायरस काफी घातक रूप ले चुका है. सभी देश अपने नागरिकों को इससे बचने के लिए सलाह दे रहे हैं. वहीं, भारत के वाराणसी में भी लोगों को इस वायरस के प्रति जागरूक किया जा रहा है. भारत में इंसानों के अलावा भगवानों पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है. यहां लोग खुद को इस वायरस से बचाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं साथ ही भगवानों को भी इस वायरस की चपेट में आने से बचा रहे हैं.

Varanasi:The ‘Shivling’ at Prahladeshwar temple have been covered with a mask&posters have been put up in temple appealing devotees to not touch the idols.A devotee says,”we are urging ppl not to touch the idols.If idols are touched,#coronavirus will spread & infect more people.” pic.twitter.com/c0ZTGjVtFM

