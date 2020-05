Corona Warriors: आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है. पूरी दुनिया में लोग नर्सों के काम, जज्बे, सेवा भावना को सलाम कर रहे हैं. ऐसी ही एक नर्स हैं रूपा परवीन राव. Also Read - एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना की चपेट में, कुछ दिन पहले चीन से विमान लेकर आए थे

रूपा कर्नाटक में रहती हैं. नौ माह की गर्भवती हैं. पर वे रोज अस्पताल जाती हैं और वहां मरीजों की सेवा करती हैं.



Shivamogga: Roopa Parveen Rao, a nine-month pregnant nurse who hails from Gajanuru village travels to Thirthahalli taluk daily to attend patients at Jayachamarajendra Government Hospital. #Karnataka pic.twitter.com/kUGs5ac5u3

— ANI (@ANI) May 12, 2020