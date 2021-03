देश में इस साल 2021 में कोरोना संक्रमण के आ रहे नए केस ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया है. देश में पिछले 24 घंटे में आज शनिवार को कोविड-19 24,882 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले शुक्रवार को 78 दिन बाद कोविड-19 के 23,285 नए केस रिकॉर्ड दर्ज हुए थे. बता दें कि महाराष्‍ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है, पंजाब, गुजरात, केरल, मध्‍य प्रदेश समेत देश के करीब 7 राज्‍यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी दिख रही है. Also Read - Quad: जो बाइडन ने कहा- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मुक्‍त रखने की चुनौत‍ियों का मिलकर सामना करेंगे यूएस, जापान, भारत और ऑस्‍ट्रेलिया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,13,33,728 हो गई है. वहीं संक्रमण से 140 लोगों की मौत से मृतक संख्या बढ़कर 1,58,446 हो गई है. Also Read - Buffalo Birthday: भैंस का जन्मदिन मनाया तो शख्स के खिलाफ दर्ज हो गई FIR, जानें क्या है पूरा मामला...

कोविड-19 की ताजा स्थिति

कुल केस (Total cases): 1,13,33,728

कुल ठीक हुए (Total recoveries) : 1,09,73,260

कुल सक्रिय केस (Active cases) : 2,02,022

कुल मृतक संख्‍या (Death toll) : 1,58,446 Also Read - IND vs ENG: क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, टी20 सीरीज में मिलेगी 50 प्रतिशत दर्शकों को एंट्री

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination): 2,82,18,457

India reports 24,882 new #COVID19 cases, 19,957 recoveries, and 140 deaths in the last 24 hours

Total cases: 1,13,33,728

Total recoveries: 1,09,73,260

Active cases: 2,02,022

Death toll: 1,58,446

Total vaccination: 2,82,18,457 pic.twitter.com/etzHqWY9r1

— ANI (@ANI) March 13, 2021