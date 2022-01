COVID19 Update: देश में कोरोना की तीसरी लहर में देश की राजधानी दिल्‍ली में संक्रमण के मामलों में लगातार आज सोमवार को नए मामलों में कमी देखने को मिली और संक्रमण दर में भी गिरावट देखी गई, वहीं मुंबई में आज कोरोना संक्रमण में काफी कमी दर्ज की गई है. वहीं, दक्ष‍िणी राज्‍यों में कर्नाटक और केरल में कोविड-19 के मामलेे बड़ी संख्‍या में आ रहे हैं.Also Read - कांग्रेस नेता Digvijaya Singh कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद ट्वीट कर दी जानकारी

जानकारी के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में COVID19 के 5,760 मामले आए हैं. 30 लोगों की मृत्यु हुई है और 45,140 सक्रिय मामले हैं. दिल्‍ली में आज पॉज़िटिविटी रेट घटकर 11.79% हो गया है.

मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,857 नए मामले सामने आए, 503 रिकवरी हुईं और 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई. महाराष्‍ट्र की राजधनी में COVID19 के सक्रिय मामले 21,142 हैं.

