दिल्ली/कोच्चि/मुंबई: चीन से हाल के दिनों में भारत लौटे सैंकड़ों लोगों में से 10 को घातक कोरोनोवायरस से संक्रमण की जांच के लिए अस्पतालों में निगरानी में रखा गया है. इनमें से सात केरल में, दो मुंबई में और एक हैदराबाद में हैं. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. केरल में अधिकारियों ने बताया कि 73 लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है कि कहीं ये लोग कोरोनावायरस से तो प्रभावित नहीं हुए हैं. दरअसल चीन में कोरोनावायरस से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गये हैं.

Ministry of Health: Three cases of #coronavirus suspected in India; two from Mumbai & one from Hyderabad. They are under observation. https://t.co/cKbYbSQoW6

— ANI (@ANI) January 24, 2020