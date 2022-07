India Coronavirus Update 17 July: चौथी लहर की आशंकाओं (Covid Fourth Wave Scare) के बीच देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है. रविवार को देश में एक बार फिर 20 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. यह लगातार चौथा दिन है जब भारत में कोरोना के 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आए. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,528 नए मामले सामने आए और इस दौरान 49 लोगों की जान चली गई. इसके साथ-साथ इस दौरान 17,790 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने में भी सफल रहे हैं.Also Read - तो क्या कैंसिल हो गई Sonam Kapoor की गोद भराई सेरेमनी? परिवार को एक्ट्रेस और बच्चे की सेहत का डर

COVID19 | India records 20,528 new cases & 49 deaths in the last 24 hours; Active caseload at 1,43,449

199.98 cr total vaccine doses administered so far under the nationwide vaccination drive. pic.twitter.com/gHFyDoOGAd

— ANI (@ANI) July 17, 2022