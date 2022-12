Coronavirus Update: चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच PM मोदी ने की उच्चस्तरीय बैठक

Coronavirus 22 Dec Update: चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के अलावा कई शीर्ष अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी शामिल हुए. प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक देश में ओमिक्रॉन (Omicron) के सब वेरिएंट BA.7 के चार मामलों के मिलने के बाद बुलाई गई है. बता दें कि चीन में कोरोना के मामलों आए बड़े उछाल के लिए वायरस का यही वेरिएंट सबसे ज्यादा जिम्मेदार है.

#WATCH | PM Narendra Modi reviews the situation related to #COVID19 in the country at a high-level meeting pic.twitter.com/Ql1KvMSIFL — ANI (@ANI) December 22, 2022