CoronaVirus 3rd Wave: भारत में कोरोना संक्रमण (Coronavirus in India) की दूसरी लहर की रफ्तार में भले ही कमी आई हो लेकिन कोरोना से हुई मौतों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. इस बीच विशेषज्ञों की ओर से कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) को लेकर भी सचेत किया जा रहा है. ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्‍यक्ष डॉ. जीए जयालाल ने इस तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर से बचना है तो टीकाकरण की गति तेज करनी होगी और घर-घर जाकर वैक्सीनेशन करना होगा. Also Read - अमेरिकी टीका 'भारतीय वैरिएंट' बी.1.617 के खिलाफ कारगर

Only way forward is vaccination. If we’re not pushing for mass vaccination, it’s not safe to face 3rd wave that is bound to occur. Mass vaccination has to be done. Centre must procure max.vaccines, decentralise & even to level of door to door vaccination: Dr JA Jayalal, Pres, IMA pic.twitter.com/6PLWQBWS3A Also Read - Corona Vaccine: देश के 'लोगों की कीमत' पर कभी नहीं किया वैक्सीन का निर्यात- अदार पूनावाला

— ANI (@ANI) May 19, 2021 Also Read - PM ने जिलाधिकारियों से की बात, कहा-आपको खुली छूट है, कमांडर ही लड़ता है और निर्णय लेता है