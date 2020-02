नई दिल्लीः कोरोना वायरस(Coronavirus) से इन दिनों चीन में हाहाकार मचा हुआ है. सरकारी आंकड़ के अनुसार अभी तक इस जानलेवा वायरस से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की जान चुकी है. दुनिया भर के देश इससे अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऐहतियात बरत रहे हैं. भारत भी इसको लेकर काफी सचेत है. पहले तो भारत सरकार ने वुहान में फंसे अपने नागरिकों को वहां से निकाला और अब भारत ने इससे बचने के लिए एक और कड़ा कदम उठाया है. भारत ने चीन से आने वाले विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय(Directorate General of Civil Aviation) ने अब इस वायरस से बचने के लिए कदम उठाते हुए रविवार को नोटिस जारी करते हुए चीन से भारत में आने वाले विदेशियों की एंट्री पर रोक लगा दी है. DGCA की नोटिस में कहा गया कि जो लोग 15 जनवरी या फिर उसके बाद चीन गए हैं उन लोगों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

आदेश में कहा गया है कि 15 जनवरी, 2020 को या उसके बाद चीन गए हैं उन्हें भारत-नेपाल, भारत-बांग्लादेश, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सहित किसी भी हवाई, भूमि या बंदरगाह से भारत की सीमा में आने कि अनुमति नहीं होगी.

Directorate General of Civil Aviation: Foreigners who have been to #China on or after Jan 15, 2020, are not allowed to enter India from any air, land or seaport including Indo-Nepal, Indo-Bhutan, Indo-Bangladesh or Indo-Myanmar land borders. #coronavirus pic.twitter.com/oJewcAyzvI

— ANI (@ANI) February 9, 2020