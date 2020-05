नई दिल्ली: ऊर्जा मंत्रालय के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद श्रम शक्ति भवन को सील कर दिया गया है, जहां मंत्रालय का कार्यालय है. मंत्रालय ने ट्वीट किया, “ऊर्जा मंत्रालय का एक अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सभी उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है.” Also Read - झारखंड में Coronavirus के कुल मरीजों की संख्‍या 160 हुई, कुल 79 सक्रिय

ऊर्जा मंत्रालय अब मंगलवार से अपना सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगा. ट्वीट में आगे कहा गया, "मंत्रालय का संचालन कर्मचारियों के घर से काम करने से हो रहा है. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य कामकाज, मंगलवार से फिर से शुरू होगा." केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में 24 घंटे में कोरोनावायरस के 4,213 नए मामले आए हैं, जिससे कुल संख्या 67,152 हो गई है. बीते एक दिन में कम से कम 97 लोगों की मौत भी हुई.

An official of Ministry of Power has been detected positive for Covid-19. All the due protocols as per extant guidelines are being followed.

Ministry is functional through work from home. Normal functioning, as per extant guidelines, will resume from Tuesday.

