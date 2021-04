Coronavirus की दूसरी लहर से देश में हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं. वहीं ऑक्सीजन को लेकर कई जगहों पर हाहाकार मचा है. कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और वो जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है. ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है. ऐसी भयंकर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस लेने में जिन मरीजों को तकलीफ हो रही है, उनके लिए प्रोनिंग के कुछ आसान तरीके सुझाए हैं, जिसे प्रयोग में लाकर कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन लेवल को सुधारा जा सकता है. Also Read - Covid 19 Doctor Crying Video Viral: रोते हुए डॉक्टर ने लोगों से कहा, मत समझो खुद को सुपरमैन, लोग मर रहे, हम लाचार...

कैसे करें Proning Also Read - Delhi CM केजरीवाल ने PM मोदी से पूछा-Oxygen के लिए किसे फोन करें, मिला ये जवाब, जानिए

मरीज को पेट के बल लिटा दें. Also Read - Oxygen crisis: दिल्‍ली के मैक्‍स हॉस्‍प‍िटल और सर गंगाराम अस्‍पताल को थमती सांसों के बीच मिली ऑक्‍सीजन

गर्दन के नीचे एक तकिया रखें फिर एक या दो तकिये छाती और पेट के नीचे बराबर रखें और दो तकिये पैर के पंजे के नीचे रखें.

30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक इस पोजीशन में लेटे रहने से मरीज को फायदा मिलता है.

ध्यान रहे हर 30 मिनट से दो घंटे में मरीज के लेटने के पोजिशन को बदलना जरूरी है.

उसे पेट के बल लिटाने के बाद इसी समयावधि के बीच बारी-बारी दाईं और बाईं तरफ करवट करके लिटाएं.

इसके बाद मरीज को बैठा दें और फिर उसे पेट के बल लिटा दें.

इस प्रक्रिया में फेफड़ों में खून का संचार अच्छा होने लगता है और फेफड़ों में मौजूद फ्लूइड इधर-उधर हो जाता है, जिससे लंग्स में ऑक्सीजन आसानी से पहुंचती रहती है. ऑक्सीजन का लेवल भी नहीं गिरता है.

क्या होती है Proning

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक,

प्रोनिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिससे मरीज अपना ऑक्सीजन लेवल खुद ही सुधार सकता है.

ऑक्सीजनाइजेशन तकनीक में ये प्रक्रिया 80 प्रतिशत तक कारगर है.

इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं.

मेडिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि प्रोनिंग करने से सांस लेने में हो रही तकलीफ में आराम मिलता है.

इससे ऑक्सीजन लेवल में सपोर्ट मिलता है.

होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों के लिए प्रोनिंग काफी मददगार है.

प्रोन पोजीशन सुरक्षित है और इससे खून में ऑक्सीजन लेवल के बिगड़ने पर इसे नियंत्रित किया जा सकता है.

इससे आईसीयू में भी भर्ती मरीजों में अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं.

वेंटिलेटर नहीं मिलने की स्थिति में यह प्रक्रिया सबसे अधिक कारगर है.

#Unite2FightCorona

Proning as an aid to help you breathe better during #COVID19 pic.twitter.com/FCr59v1AST

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) April 22, 2021