नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1,007 लोगों की मौत हो गई. यह पहली बार है जब मौत का आंकड़ा एक हजार के पार पहुंचा है. वहीं 24 घंटे में 62,064 लोग संक्रमित हुए हैं. वहीं 6,34,945 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं. वहीं पूरे देश में अबतक 15,35,744 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. बता दें कि अबतक कुल 44,386 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है.

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 1,45,865 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 17,757 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 10,729 हैं. साथ ही मरने वालों की संख्या 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु में एक्टिव मामलों की संख्या 53,336 है. वहीं मरने वालों की संख्या 4927 है.

Single-day spike of 62,064 cases and 1,007 deaths reported in India, in the last 24 hours.

