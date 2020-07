नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमित 45,720 पाए गए हैं. वहीं 1,129 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में अबतक 12,38,635 लोग संक्रमित पाए गए हैं. वहीं कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,26,167 है. बता दें संक्रमण और मौत का यह एक दिन में अबतक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है. Also Read - प्रीति जिंटा ने कोरोना काल के बीच शुरू की शूटिंग तो रोहित शेट्टी ने किया ये काम

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,37,607 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 12,556 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,26,323 पहुंच चुकी है. साथ ही मरने वालों की संख्या 3719 पहुंच चुकी है. तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 1,86,492 पहुंच चुकी है. वहीं मरने वालों की संख्या 3144 है.

India’s #COVID19 case tally crosses 12 lakh mark with highest single-day spike of 45,720 new cases & 1,129 deaths in the last 24 hrs

Total #COVID19 positive cases stand at 12,38,635 incl 4,26,167 active cases, 7,82,606 cured/discharged/migrated & 29,861deaths: Health Ministry pic.twitter.com/PsNwAozRT0

