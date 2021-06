Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना के मामलों में प्रतिदिन कमी दर्ज की जा रही है. वहीं मौत के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिल रही है. इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण के आंकड़े को जारी कर दिया गया है. नए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 42,640 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. वहीं 1,167 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है और 81,839 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. Also Read - Coronavirus in Delhi: दिल्ली में कोरोना 89 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत

बता दे कि कोरोना से अबतक कुल 2,99,77,861 लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 2,89,26,038लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. बता दें कि देश में वर्तमान में कोरोना के कुल 6,62,521 एक्टिव मामले हैं. वहीं कोरोना से अबतक कुल 3,89,302 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में कुल 28,87,66,201 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है. Also Read - गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, 'जुलाई-अगस्त में कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ाएगी केन्द्र सरकार'

बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं. लेकिन एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों व एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देनी शुरू कर दी है. बीते दिनों एम्स के डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि अगर नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया तो 6-8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है. Also Read - Corona New Varient: सर्दियों में कोरोना के नए वेरिएंट की हो सकती है एंट्री, ब्रिटेन में लग सकता है लॉकडाउन