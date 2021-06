Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को संक्रमित कर दिया. लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के आंकड़े को जारी कर दिया गया है. नए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से कुल 50,848 लोग संक्रमित हुए हैं. वहीं 1,358 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है और 68,817 लोगों को इलाज कर अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है. Also Read - Corona Delta Plus Varient: कोरोना के नए वेरिएंट ने इन राज्यों में पसारे पैर, बन सकता है तीसरी लहर का कारण

वर्तमान में कोरोना के कुल 6,43,194 एक्टिव मामले हैं, वहीं अबतक कोरोना से कुल 3,00,28,709 लोग संक्रमित हो चुके है और कुल 2,89,94,855 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. बता दें कि अबतक कुल 3,90,660 लोगों की देश में मौत हो चुकी है.

बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के नए म्युटेट वेरिएंट डेल्टा प्लस के मामले सामने आने लगे हैं. एक्सपर्ट्स ने इसे तीसरी लहर के लिए खतरा बताया है. बता दें कि डेल्टा प्लस के कुल 22 मामले अबतक देश में शामिल हो चुके हैं. वहीं दुनिया के 8 देशों में इस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है. ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड में है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.