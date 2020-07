नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमित 37,148 पाए गए हैं. वहीं 587 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में अबतक 11,55,191 लोग संक्रमित पाए गए हैं. वहीं कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,02,529 है. Also Read - शरद पवार का बयान भगवान राम के खिलाफ है, पीएम मोदी के खिलाफ नहीं: उमा भारती

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,18,695 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 12,030 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,23,747 पहुंच चुकी है. साथ ही मरने वालों की संख्या 3663 पहुंच चुकी है. तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 1,75,678 पहुंच चुकी है. वहीं मरने वालों की संख्या 2551 है. Also Read - कोरोना वायरस के कम्‍युनिटी ट्रांसमिशन पर AIIMS निदेशक का सामने आया बड़ा बयान

Spike of 37,148 cases and 587 deaths reported in India in the last 24 hours. Also Read - IPL 2020: 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच हो सकता है आईपीएल का आयोजन, ब्रॉडकास्टर नाखुश

Total #COVID19 positive cases stand at 11,55,191 including 4,02,529 active cases, 7,24,578 cured/discharged/migrated and 28084 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/iuKN63EYtV

