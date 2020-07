नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमित 49,931 पाए गए हैं. वहीं 708 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में अबतक 14,35,453 लोग संक्रमित पाए गए हैं. वहीं कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,85,114 है. बता दें संक्रमण का यह एक दिन में अबतक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है. Also Read - ब्रजील में नहीं थम रहा कोरोना वायरस, अबतक 87 हजार से अधिक लोगों की हो गई मौत

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,75,799 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 13,656 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,30,606 पहुंच चुकी है. साथ ही मरने वालों की संख्या 3827 पहुंच चुकी है. तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 2,13,723 पहुंच चुकी है. वहीं मरने वालों की संख्या 3494 है. Also Read - चीन में चेंगदू दूतावास से अमेरिका का झंडा उतारा गया, सेल्‍फी लेने उमड़ी भीड़ से लगा ट्रैफिक जाम

India’s COVID tally cross 14 Lakhs mark with 708 deaths & highest single-day spike of 49,931 cases reported in last 24 hours. Also Read - Lockdown Extension News: गुरुग्राम में लॉकडाउन पर सीएम खट्टर ने कही ये बात

Total #COVID19 positive cases stand at 14,35,453 including 4,85,114 active cases, 9,17,568 cured/discharged/migrated & 32,771 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/WbumsPdukU

— ANI (@ANI) July 27, 2020