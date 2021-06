Coronavirus Cases in India: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ गई है लेकिन मरने वालों की संख्या इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के सभी आंकड़ों को जारी कर दिया गया है. नई जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 94,052 लोग संक्रमित हुए हैं. वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 6148 लोगों की मौत हो चुकी है. बता दें कि कोरोना के फैलने के बाद एक दिन में सामने आए मौत के आंकड़ो में यह सर्वाधिक है. Also Read - Dingko Singh Passes Away: पूर्व भारतीय मुक्केबाज Dingko Singh का निधन, एशियाई खेलों में देश को दिलाया था 'गोल्ड'

बता दें कि देश में वर्तमान में कोरोना के कुल 11,67,952 एक्टिव मामले हैं. वहीं कोरोना से अबतक कुल 3,59,676 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही अबतक कुल 2,91,83,121 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 23,90,58,360 लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं. वहीं बीते 24 घंटे में ही 1,51,367 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है.

बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है ऐसे में एक तरफ जहां दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है. वहीं मरने वालों की संख्या में वृद्धि बहुत चिंताजनक है. हालांकि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब कमी आने लगी है ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा कोरोना कर्फ्यू व लॉकडाउन से लोगों को राहत दी जा रही है.