नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमित 47,704 पाए गए हैं. वहीं 654 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में अबतक 14,83,157 लोग संक्रमित पाए गए हैं. वहीं कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,96,988 है. बता दें संक्रमण का यह एक दिन में अबतक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है.

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 1,47,896 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 13,883 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 10,994 एक्टिव मामले हैं. साथ ही मरने वालों की संख्या 3853लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या एक्टिव मामलों की संख्या 54,896 है. वहीं मरने वालों की संख्या 3571 है.

Single-day spike of 47,704 positive cases & 654 deaths in India in the last 24 hours.

Total #COVID19 positive cases stand at 14,83,157 including 4,96,988 active cases, 9,52,744 cured/discharged/migrated & 33,425 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/ebZnB29pMC

