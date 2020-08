नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 941 लोगों की मौत दर्ज की गई है. वहीं 24 घंटे में 657,982 लोग संक्रमित पाए गए हैं. वहीं देश में 6,76,900 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं. देश में अबतक कुल 26,47,664 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. वहीं मरने वालों की संख्या 50,921 पहुंच चुकी है. Also Read - कोरोना के ताजा मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड में चार हफ्ते के लिए टाला गया आम चुनाव

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 1,58,705 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 20,037 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 10,823 हैं. साथ ही मरने वालों की संख्या 4,196 लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु में एक्टिव मामलों की संख्या 54,019 है. वहीं मरने वालों की संख्या 5766 है. Also Read - Lockdown के बाद इस शहर में मंगलवार से खुलेंगी शराब की दुकानें, सिर्फ 500 लोगों को ही मिलेगा टोकन

Spike of 57,982 cases and 941 deaths reported in India, in the last 24 hours. Also Read - Lockdown in Jammu-Kashmir: करीब पांच महीने बाद जम्मू-कश्मीर में खुले धार्मिक स्थल, लेकिन इन कामों पर लगी रहेगी रोक

The #COVID19 tally in the country rises to 26,47,664 including 6,76,900 active cases, 19,19,843 discharged/migrated & 50,921 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/Ihs6ueNBST

