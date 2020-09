नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े आ चुके हैं और अब कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1,290 लोगों की मौत दर्ज की गई है. वहीं 90,123 लोग संक्रमित पाए गए हैं. देश में 9,95,933 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं. देश में अबतक कुल 82,066 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है. बता दें कि देश में अबतक कुल 50,20,360 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. Also Read - Corona Vaccine Updates: भारत में Oxford-AstraZeneca की कोविड वैक्सीन का ट्रायल फिर होगा शुरू, सीरम इंस्टीट्यूट को DGCI की हरी झंडी

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 2,92,174 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 29,894 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 29,787 हैं. साथ ही मरने वालों की संख्या 4,806 लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु में एक्टिव मामलों की संख्या 46,806 है. वहीं मरने वालों की संख्या 8,502 है.

India’s #COVID19 case tally crosses 50-lakh mark with a spike of 90,123 new cases & 1,290 deaths in last 24 hours. Also Read - Covid-19: भारत में 50 लाख के पार पहुंचे कोरोना के मामले, अब तक 82 हजार के ज्यादा की मौत

The total case tally stands at 50,20,360 including 9,95,933 active cases, 39,42,361 cured/discharged/migrated & 82,066 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/94CuzPAAUi

