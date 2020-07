नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज भी कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमित 40,425 पाए गए हैं. वहीं 681 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में अबतक 11,18,043 लोग संक्रमित पाए गए हैं. वहीं कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,90,459 है. Also Read - School/College Reopening Date: अगस्त या सितंबर... कब खुलेंगे स्कूल? सरकार ने बनाई ये योजना

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,10,455 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 11,854 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,22,793 पहुंच चुकी है. साथ ही मरने वालों की संख्या 3628 पहुंच चुकी है. तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 1,70,693 पहुंच चुकी है. वहीं मरने वालों की संख्या 2481 है.

Also Read - Delhi-Noida Border: 31 जुलाई से पहले नहीं खुलेंगी सीमाएं, आगे भी टल सकता है मामला, जानें क्या है अपडेट

India’s #COVID19 case tally crosses 11 lakh mark with highest single day spike of 40,425 new cases & 681 deaths reported in the last 24 hours.

Total cases stand at 11,18,043 including 3,90,459 active cases, 7,00,087 cured/discharged/migrated & 27,497 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/Zf5TOgWYuS

— ANI (@ANI) July 20, 2020