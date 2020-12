Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या जहां एक तरफ घट रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में कोरोना एक बार फिर से अपना सिर उठाने लगा है. ऐसे में राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए यह मुश्किल का सबब बन चुका है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे के अंदर कुल 31,118 नए मामले पाए गए हैं. इसी के साथ भारत में संक्रमितों की संख्या 94,62,810 हो चुकी है. वहीं 24 घंटे में 482 लोगों की मौत हो गई है. इस कारण अबतक कुल 1,37,621 लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - Lockdown In Rajasthan: राजस्थान में नए दिशानिर्देश हुए जारी, 31 दिसंबर तक लॉकडाउन !

वहीं कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल 4,35,603 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. वहीं अबतक 88,89,585 लोगों का इलाज कर उन्हें ठीक किया जा चुका है और पिछले 24 घंटे में 41,985 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. Also Read - Coronavirus Vaccine: डॉ. हर्षवर्धन ने दी गुड न्यूज, बताया- देश की जनता को कब लगेगी वैक्सीन

राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक्टिव मामले 32,885 हैं. वहीं अबतक कुल 5,28,315 लोग कोरोना संक्रमित हो चुका हैं और अबतक राजधानी में कुल 9174 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं महाराष्ट्र में 91,623 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. वहीं 16,85,122 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. अबतक यहां 47,151 लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक, क्या फिर लगेगा देशव्यापी Lockdown?