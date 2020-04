Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस इस बीच अगर कोरोना की बात करें तो देशभर में अबतक कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 377 पहुंच चुकी है. वहीं कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 11,439 पहुंच चुकी है. इसमें से 9756 मामले सक्रिय हैं व 1,305 लोगों को इलाज कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है. यहां संक्रमितों की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है. महाराष्ट्र में 2,687 लोग कोरोना संक्रमित हैं. वहीं दिल्ली और तमिलनाडु में क्रमश: 1,561 और 1,204 मामलों की पुष्टि हुई है. Also Read - COVID 19 Latest Update In India: भारत में 10 हजार के पार हुई संक्रमितों की संख्या, 339 की मौत

अगर अन्य राज्यों की बात करें तो- उत्तर प्रदेश में 660 लोग संक्रमित 5 की मौत, पश्चिम बंगाल में 213 लोग संक्रमित 7 की मौत, तेलंगाना में 624 संक्रमित 17 की मौत, तमिलनाडु में 1204 संक्रमित 12 की मौत, बिहार में 66 संक्रमित 1 की मौत, छत्तीसगढ़ में 33 संक्रमित, आंध्रप्रदेश में 483 संक्रमित 9 की मौत, अंडमान निकोबार में 11 संक्रमित, अरुणाचल प्रदेश में 1 संक्रमित, आसाम में 32 संक्रमित 1 की मौत, चंड़ीगढ़ में 21 संक्रमित, गोवा में 7 संक्रमित, गुजरात में 650 संक्रमित 28 की मौत, हरियाणा में 199 संक्रमित 3 की मौत, हिमाचल प्रदेश में 33 संक्रमित 1 की मौत, जम्मू कश्मीर में 278 संक्रमित 4 की मौत, झारखंड में 27 संक्रमित 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

वहीं कर्नाटक में 260 संक्रमित 10 की मौत, केरला में 387 संक्रमित 3 की मौत, लद्दाख में 17 संक्रमित, मध्य प्रदेश में 730 संक्रमित 50 की मौत, मणिपुर में 2 संक्रमित, मेघालय में 1 संक्रमित, मिजोरम में 1 संक्रमित, ओडिशा में 60 संक्रमित 1 की मौत, पुद्दुचेरी में 7 संक्रमित, पंजाब में 176 संक्रमित 12 की मौत, राजस्थान में 969 संक्रमित 3 की मौत, त्रिपुरा में 2 लोग संक्रमित और उत्तराखंड में 37 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है.