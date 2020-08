नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1059 लोगों की मौत दर्ज की गई है. वहीं 67,151 लोग संक्रमित पाए गए हैं. देश में 7,07,267 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं. देश में अबतक कुल 59,449 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है. बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 32 लाख को पार कर चुकी है. Also Read - Unlock 4.0: Delhi Metro ने सेवा शुरू करने के लिए तैयार की SOP, परिचालन शुरू होने पर नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं...

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 1,66,239 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 22,794 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 11,998 हैं. साथ ही मरने वालों की संख्या 4,330 लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु में एक्टिव मामलों की संख्या 52,128 है. वहीं मरने वालों की संख्या 6,721 है. Also Read - School Reopening News In Hindi: कब खोले जाएंगे स्कूल? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया यह जवाब...

India’s #COVID19 case tally crosses 32 lakh mark with 67,151 fresh cases and 1,059 deaths in the last 24 hours. Also Read - Coronavirus India Updates: देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32 लाख के पार, महाराष्ट्र में दर्ज किए गए रिकॉर्ड नए केस

The COVID-19 case tally in the country rises to 32,34,475 including 7,07,267 active cases, 24,67,759 cured/discharged/migrated & 59,449 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/pfoJqCg2FY

