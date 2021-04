Coronavirus Cases in India: देश में कोरोना का दूसरा लहर जारी है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बाबत नए आंकड़े जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 1,15,736 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 59,85 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 630 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. Also Read - Night Curfew In Delhi : दिल्ली में नाइट कर्फ्यू से प्रवासी मजदूरों के पलायन की आशंका, उद्योग-धंधों पर होगा असर

बता दें कि अब तक देश में कुल 1,28,01,785 लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं अबतक कुल 1,17,92,135 लोगों कोरोना से रिकवर हो चुके हैं. वर्तमान में कुल 8,43,473 लोग कोरोना संक्रमित हैं और अबतक 1,66,177 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में चल रही टीकाकरण की प्रक्रिया में अबतक कुल 8,70,77,474 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है. Also Read - COVID-19: लखनऊ की KGMU के VC समेत 40 से ज्‍यादा डॉक्‍टर वैक्‍सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी हुए पॉजिटिव

बता कि देश में कोरोना के टीकाकरण के दायरे को बढ़ाया जा रहा है. इसी बीच बीते कल राजधानी दिल्ली में फैलती महामारी के कारण नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है. साथ ही यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. बता दें कि कोरोना के ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से सामने आ रहे हैं.