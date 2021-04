Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना अपने पीक पर जा चुका है. प्रतिदिन एक लाख से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. ऐसे में कोरोना के नए आंकडे सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक करोना ने अबतक के सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 1.69 लाख से अधिक है. वहीं बीते 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 900 से अधिक है. Also Read - Colleges in Gujarat closed: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुजरात में सभी कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद

बता दें कि बीते सप्तहा देश में लगातार 6 दिनों से कोरोना के नए मामले देखने को मिल रहे हैं. संक्रमण की संख्या में रोजाना तेजी दर्ज की जा रही है. वहीं इलाज से ठीक हो रहे लोगों की संख्या घटती जा रही है. ऐसे में अपने पीक पर पहुंच चुके कोरोना की दूसरी लहर अब खूब तबाही मचा रही है. बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना के मामले 97000 से अधिक दिसंबर महीने में थे. लेकिन 2021 की अप्रैल महीने में कोरोना ने पहली बार 1 लाख के आंकड़े को पार किया. इसके बाद से लगातार कोरोना तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है. Also Read - Corona Spike in UP: यूपी में COVID19 के 15,353 नए केस आए इलाहाबाद HC में कल से ऑनलाइन सुनवाई

बता दें कि देश में पिछले सप्ताह हर दिन औसत 1.24 लाख से अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं. बता दें कि इस बार पिछले एख सप्ताह के दौरान कोरोना रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की गई है तथा मृत्युदर भी दोगुनी हो चुकी है. बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन के दायरे को बढ़ा दिया गया है. ताकि कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके. Also Read - COVID Vaccine: भारत में Sputnik को मिल सकती है 10 दिन में मंजूरी, वैक्‍सीनेशन का आंकड़ा 10 करोड़ हुआ