Coronavirus Cases In India: कोरोना की दूसरी लहर पहले की अपेक्षा बेहद खतरनाक रूप धारण कर चुकी है. इस दौरान हालिया आंकड़े बेहद डरावने वाले हैं और संक्रमण के यह अबतक के सबसे अधिक आंकड़े हैं. देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से कुल 1,85,248 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. बता दें कि महामारी की शुरुआत से लेकर अबतक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में ही 1025 लोगों की मौत हो गई है. देश में अबतक 1,38,70,731 कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है. Also Read - Coronavirus Cases in Delhi: 13,468 नए मामले, 81 लोगों की मौत, दिल्ली महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित

बता दें कि अबतक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,72,114 हो गई है. बता दें कि मरने वालों में सबसे अधिक 281 लोग महाराष्ट्र, 156 छत्तीसगढ़, 85 उत्तर प्रदेश, 81 दिल्ली और 61 कर्नाटक से हैं. बता दें कि इन्हीं राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं. बीते कल 60,212 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. Also Read - Covid-19 Symptoms: कोरोना की दूसरी लहर में सामने आने वाले नए लक्षण क्या हैं? Watch Video

वहीं अगर अन्य राज्यों में संक्रमितों की संख्या की बात करें तो यूपी में 18,021, छत्तीसगढ़ में 15,121, दिल्ली में 13,468 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं. बता दें कि इन्हीं राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं. वहीं अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण को मामलों में तेजी दर्ज की जा रही है. Also Read - No Lockdown In Gurugram: लॉकडाउन की आशंका के बीच गुरुग्राम से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन